Боровик: надеюсь, последовательность и сплоченность белорусов позволят преодолеть текущий кризис

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последовательная позиция и способность сплотить нацию позволят преодолеть текущий внутренний кризис в Беларуси. Надежду на это высказал политолог, председатель наблюдательного совета Белорусского комитета молодежных организаций Вадим Боровик в эфире программы "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

По словам политолога, происходящее в Беларуси является частью давно продуманного сценария со стороны США. Ранее в рамках этого сценария уже была отколота от России Украина, а сейчас предпринималась попытка сделать это же с Беларусью. "Американцы говорят: когда мы дестабилизируем ситуацию в том или ином регионе, наша задача не выиграть войну, не уничтожить соперника, а ослабить его настолько, чтобы он не мог быть нашим конкурентом на международной арене в конкретный промежуток времени, - пояснил Вадим Боровик. - Но мы продемонстрировали, что даже в условиях жесточайшей информационной войны, внешнего давления и давления внутри, когда сумели частично подорвать социальную стабильность, мы сумели выстоять".

"Надеюсь, наши последовательность, взвешенная позиция, способность сплотить нацию позволят нам преодолеть этот кризис", - добавил он.

Эксперт напомнил, что внутренний конфликт, появившийся после выборов, дорого обходится экономике страны. "Последний месяц хождений по улицам стоил экономике $1,5 млрд золотовалютных резервов. Ряд политиков пошли ва-банк. Они все поставили на эту президентскую кампанию, и сегодня вынуждены идти до конца. Даже уехав за границу, они будут вас призывать на улицы. Каждый день незаконных массовых мероприятий наша страна теряет сотни миллионов долларов", - отметил он.

Вадим Боровик призвал все стороны к ведению конструктивного диалога, а политиков с альтернативной точкой зрения - не разговаривать с властью с позиции силы. "Власть покажет свою недееспособность, если пойдет на поводу у таких требований. Нужно вести цивилизованный разговор. Давайте пойдем не революционным, а эволюционным путем. А именно: научимся спокойно разговаривать в студенческих аудиториях, трудовых коллективах, но не на улицах. Сядем, обсудим основной закон - белорусскую Конституцию. Придем к выводам, какая она нужна, учтем мнения партий, депутатов. И спокойно выработаем тот закон, который будет отвечать интересам максимального числа белорусов, и в последующем будем проводить политику в соответствии с основным законом и сохраняя экономику", - заключил политолог.-0-