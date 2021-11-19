Боровик: неправомерные действия Польши по отношению к беженцам должны осудить в ООН

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неправомерные действия Польши по отношению к беженцам должны осудить в ООН, заявил корреспонденту БЕЛТА политолог Вадим Боровик.

"Мы изначально исходили из того, что должны руководствоваться нормами международного права, с учетом наших обязательств в рамках ООН, с учетом наших договоренностей с партнерами. И Беларусь так себя и вела. Поэтому нас изначально и молчание ООН, и пассивная позиция структур по делам беженцев ООН в Беларуси настораживали. И, конечно, сегодня нас радует то, что на уровне первых лиц ООН есть признание того, что Беларусь не участвует в трафике беженцев, и сегодня очевидно, что все нарушения, связанные с правами лиц, которые хотят обратиться в ЕС для получения статуса беженцев, ведутся с польской стороны. И Европа этому потворствует", - сказал Вадим Боровик.

Но, по его словам, одних заявлений мало. "Мы рассчитываем на то, что будут соответствующие решения в рамках ООН. Поскольку Беларусь незаконно обвиняют, против нас применяются санкции, надо, чтобы либо в рамках Генеральной ассамблеи, либо в рамках Совета безопасности, либо хотя бы на уровне учреждений ООН были соответствующие документально оформленные заявления, где бы проговаривалось, что, во-первых, Беларусь не виновата в том, что идет транзит беженцев через нашу территорию. Второе, что со стороны Беларуси никоим образом права и интересы этих лиц не нарушаются. И третье - мы ждем того, что неправомерные действия Польши, которая применяет по отношению к беженцам чрезмерные способы воздействия, в том числе угрожающие их жизни и здоровью, ООН осудит и покажет, что это самостоятельная организация, способная такую позицию демонстрировать", - констатировал политолог.-0-