Боровик о казусе Чечко: международные правозащитные организации игнорируют права человека

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные правозащитные организации игнорируют права человека, заявил корреспонденту БЕЛТА политолог Вадим Боровик, комментируя заявления польского военнослужащего Эмиля Чечко.

"К сожалению, сегодня это суровая действительность, что одни и те же события в той или иной стране трактуются как преступления, а в другой - просто игнорируются либо называются наведением общественного порядка. В одной стране то или иное событие используется с целью свержения политического строя, дестабилизации социально-политической ситуации, в другой - это стараются замять и не заметить. И это самый лучший прием со стороны Польши. Поскольку Польша - член НАТО и ЕС - им эту ситуацию раздувать невыгодно. Поэтому самый лучший способ - не то, чтобы что-то отвергать, а просто игнорировать", - сказал Вадим Боровик.

Эмиль Чечко

Политолог подчеркнул: есть такое понимание, что если какое-то событие отсутствует в информационной повестке, то его нет. "То есть для жителей Польши, ЕС, США этого события не существует, потому что оно не освещается в их СМИ, - отметил он. - Если говорить о так называемых общественных объединениях - международных ассоциациях, которые защищают права человека - плевать они хотели на права человека. И это еще раз говорит о том, что они служат тем, кто им платит. Это полностью управляемые структуры, которых зачастую используют, как цепных псов, чтобы на кого-то наехать. По команде они начинают раздувать ту или иную проблему, перформансы всякие устраивать. А когда нет такой задачи - они тихо спят и ждут приказа".

10 февраля центр "Системная правозащита" провел пресс-конференцию польского военнослужащего Эмиля Чечко. Он подробно рассказал о массовых расстрелах и поделился информацией о том, как был организован весь процесс расстрелов: начиная с момента отбора солдат и передачи их в распоряжение представителей пограничной стражи, как был организован подвоз мигрантов к месту расстрелов, кто отдавал преступные приказы, как осуществлялись расстрелы, совершаемые польскими солдатами под угрозой смерти со стороны так называемых пограничников, как совершил побег и почему выбрал для этого Беларусь.

Эмиль Чечко проходит свидетелем в уголовном деле о гибели мигрантов на белорусско-польской границе, возбужденном Следственным комитетом Беларуси. Польский гражданин при посредничестве правозащитного центра находится в процессе получения статуса беженца в Беларуси. Эмиль Чечко подал иск "О геноциде и преступлениях против человечности на территории Польши" прокурору международного уголовного суда в Гааге (исковое заявление принято к рассмотрению). С его слов он лично (под угрозой смерти со стороны представителей пограничной стражи Польши) принял участие в расстреле беженцев, среди которых были женщины и дети.

"Мы должны исходить из того, что со своей стороны максимальные усилия предприняли, чтобы предать огласке эти преступления. Обратились в трибунал. То есть максимально стараемся следовать нормам международного и гуманитарного права, поскольку мы обеспокоены судьбой тех лиц, которые через нашу территорию перемещались. С точки зрения наших коллег это вызывает непонимание. С одной стороны, они декларируют защиту интересов и прав. Человек готов все доказывать, готов полиграф пройти, показать чуть ли пальцем, где и что находится. И, к сожалению, такая реакция. Но еще раз говорю - это такой прием. А для правительства Польши хорошо, что никто не беспокоится и не дискредитирует их политику", - добавил Вадим Боровик.-0-