Боровик: ОДКБ создана для того, чтобы мы могли подставить друг другу плечо

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОДКБ создана для того, чтобы мы могли подставить друг другу плечо. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал политолог Вадим Боровик

"Во-первых, организация демонстрирует свою зрелость, состоятельность. И, конечно, в этом аспекте и проявляется сплоченность государств, которые входят в эту организацию. Именно так и формируются военные блоки или организации, которые занимаются вопросами безопасности. В Казахстане введено чрезвычайное положение. Есть угроза национальной безопасности, вплоть до того, что под угрозой территориальная целостность страны. И сегодня страны - участницы ОДКБ проявляют солидарность и готовность оказать содействие. Именно поэтому глава государства поддержал просьбу Президента Казахстана, и другие руководители государств стран - участниц ОДКБ также к этому отнеслись с пониманием", - сказал Вадим Боровик.

Политолог подчеркнул, что до сегодняшнего момента еще не приходилось применять силы в рамках ОДКБ по назначению. "И дай бог, чтобы и в дальнейшем так и было и мы только в рамках учений применяли наш военный контингент. Но тем не менее нужно понимать, что в процессе таких операций происходит обучение военных специалистов, военнослужащих, когда они не только на учениях, но и в конкретных боевых условиях отрабатывают те или иные навыки, - отметил он. - Мы надеемся, что ситуация в Казахстане будет максимально быстро урегулирована. А то, что мы используем ОДКБ именно для таких чрезвычайных ситуаций, тем более когда руководитель страны вынужден призывать внешние силы, другие государства к введению войск на свою территорию, говорит о серьезности ситуации. Именно для таких ситуаций и создана ОДКБ, чтобы мы могли подставить друг другу плечо. Я думаю, что ситуация в Казахстане придаст новый импульс развитию этой организации, усилит ее авторитет и мощь".-0-