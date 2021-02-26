Боровик: самый удобный способ покорить нацию - убедить население в несостоятельности своего государства

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самый удобный способ покорить нацию - убедить население в несостоятельности своего государства. Такое мнение высказал политолог Вадим Боровик в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Сегодня самый удобный способ покорить нацию, государство - это убедить население в несостоятельности собственного государства", - отметил Вадим Боровик.

Именно поэтому, заявил политолог, сегодня для Беларуси и России актуальны вопросы информационного противостояния со своими оппонентами.

В свою очередь директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук считает, что в Беларуси необходимо менять правовое поле в этой сфере. "Мы сегодня беззащитны перед теми структурами, которые вбрасывают в информационное пространство откровенную ложь, подрывную информацию, фейки", - сказал руководитель медиахолдинга.

По его мнению, у белорусского государства сегодня нет механизма эффективно противостоять этим вызовам. Одним из способов противодействия он назвал поддержку государством гражданской журналистики и в целом граждан с активной позицией, которые не хотят оставаться безучастными к судьбе страны. "Для них нужно создавать какие-то условия, чтобы они могли реализовать свою инициативу. И не только на страницах газет и в эфире телеканалов. Должны быть общественные политические группы, площадки. И, самое главное, эти площадки должны поддерживаться государством. Если государство не станет этого делать, это начнут делать оппоненты", - обратил внимание Дмитрий Жук.-0-