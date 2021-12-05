Боровик: санкциями Беларусь ни к чему не смогут принудить

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкционное давление не сможет Беларусь ни к чему принудить, это показала история нашей страны. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился политолог Вадим Боровик.

"Надо понимать главное: санкциями Беларусь ни к чему не смогут принудить. Мы всю свою историю под санкциями, но свою самостоятельную внешнюю политику мы не меняли из-за них. И, как правило, эта наша твердая позиция, способность в период санкций осуществлять экономический рост, развивать экономику, повышать уровень жизни населения приводило к тому, что партнеры рано или поздно отступали от санкций и вступали в диалог с Беларусью", - отметил аналитик.

Он убежден, что любые санкции - это контрпродуктивные меры. "Об этом недавно говорил и министр иностранных дел на встрече с представителем ОБСЕ. Глава государства неоднократно об этом заявлял. Мы видим, что в этом году Беларусь во внешней торговле имеет cальдо в плюс $2 млрд. У нас за 12 лет одни из лучших показателей за всю историю в экономике. Тут, конечно, сыграло роль наше грамотное поведение в период коронавируса, то, что мы не останавливали экономику, - сказал Вадим Боровик. - В результате получили дополнительный доступ на определенные рынки, где экономика закрылась, а наша продукция была необходима. Несмотря на то, что в любом случае санкции нам определенный дискомфорт доставляют, есть рынки, на которых мы можем наращивать свое присутствие. Это в первую очередь российский, китайский, индийский рынок и другие. Второе - мы из Европы не собираемся уходить и там мы будем работать. Но поскольку санкции ни к каким позитивным результатам не приведут для наших контрагентов, рано или поздно им придется от этой политики отступить".

Эксперт подчеркнул, что Беларусь и далее не будет останавливаться в своем экономическом развитии, а наоборот - будет искать альтернативные рынки и увеличивать свое присутствие там, несмотря ни на какие санкции. "Естественно, есть общее понимание того, что это методы прошлого века - оказывать санкционное давление. Нужно договариваться, садиться за стол переговоров и находить общий язык, а не бряцать оружием на границе и вводить санкции", - резюмировал Вадим Боровик.-0-