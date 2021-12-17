Боровик: США хотят создать в Европе дополнительный центр силы, чтобы дестабилизировать ее

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты Америки хотят создать в Европе дополнительный центр силы, чтобы дестабилизировать ее. Такое мнение высказал политолог Вадим Боровик в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Американцы усиливают Польшу в противовес Германии, чтобы эту центростремительную силу ослабить. Им нужно несколько центров силы, потому что, когда появляется два центры, происходит распад", - обратил внимание Вадим Боровик.

С похожей позиции выступил и председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт: "Мне кажется, Вашингтон вполне устраивает то, что Польша шатает Евросоюз".

"Да и цель, мне кажется, такая. Польша выполняет роль шатателя", - поддержала его позицию директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Ольга Шпилевская.

Не остался в стороне и директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук. Он заявил, что "польский реваншизм по отношению к Европе и даже ко всему миру - это тот инструмент, которым Штаты пользуются с ювелирной точностью".-0-