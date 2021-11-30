Боровик: США хотят втянуть Европу в тлеющий военный конфликт

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США хотят втянуть Европу в тлеющий военный конфликт с Россией и ее союзниками. Об этом в эфире "Альфа Радио" заявил политолог Вадим Боровик, сообщает БЕЛТА со ссылкой на "СБ. Беларусь сегодня".

"У американцев сейчас есть очередная возможность взять под контроль западную цивилизацию. Они хотят втянуть Европу в тлеющий военный конфликт с Россией и ее союзниками. Необязательно всех: например, Украину и Польшу. Прибалтика подтянется, Германия будет поддерживать Польшу, евро уйдет в аут, богатые начнут переводить деньги в США, у тех начнется рост экономики", - предположил аналитик.

Рассуждая о выгоде США при дестабилизации тех или иных регионов, политолог продолжил: "Что пишут американцы? Мы, начиная военный конфликт, не ставим перед собой цель победить. Многие ошибочно думают, что, когда мы воюем в Афганистане, Ираке, у нас цель - выиграть войну. Нет такой цели. Цель - дестабилизация региона, чтобы он на десятилетия вперед не мог быть нашим конкурентом, - отметил Вадим Боровик. - Сегодня часть мировой элиты хранит свои резервы в ЕС, там есть технологии и прочее. Естественно, полностью разрушать его США не будут. Но, если американские компании немножко наклонят Европу, заставят ее участвовать в региональном конфликте, США выиграют сразу и там, и там. Это не иллюзии и не страшилки для избирателей. Это реальная концепция". -0-