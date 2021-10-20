Боровик: возможность Беларуси проводить суверенную политику не устраивает Запад

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская позиция может звучат резонансно и жестко, но она суверенная. Об этом заявил политолог Вадим Боровик в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Вадим Боровик обратил внимание, что руководство и официальные лица европейских стран, соседствующих с Беларусью, делают заявления, постоянно оглядываясь на политику Брюсселя.

"Суверенная политика в этих странах очень условная. Поэтому, к сожалению, многие не понимают одного: белорусская позиция иногда звучит очень резонансно, может быть, где-то жестко мы ее заявляем, но она суверенная. Это их (коллективный Запад. - Прим. БЕЛТА) не устраивает", - подчеркнул политолог.-0-