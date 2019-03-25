Боровлянский спецлесхоз усилит охрану лесного фонда в Куропатах

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Боровлянский спецлесхоз усилит охрану лесного фонда в урочище Куропаты после совершенного над памятниками акта вандализма, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.
Так, уже сегодня по всему участку будут установлены средства фото- и видеофиксации. На территории урочища планируется разместить 10-12 фотоловушек. В случае совершения тех или иных противоправных деяний они позволят в оперативном режиме вычислить личность нарушителей. Планируется, что камеры будут установлены должностными лицами государственной лесной охраны в присутствии сотрудников районного отдела внутренних дел.
С целью соблюдения порядка в лесном фонде на территории урочища организовано также дежурство должностных лиц государственной лесной охраны. "Памятники, оскверненные вандалами, уже приведены в порядок работниками спецлесхоза", - отметили в пресс-службе.-0-
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