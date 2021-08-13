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13 августа 2021, 09:00

"Бостон" - яркая звезда в созвездии "Северной Америки"! Продажи стартовали сегодня!

Minsk World – архитектурный проект кардинально меняющий облик белорусской столицы. В основу его легла концепция "город в городе". Приобретайте жилье в домах с яркими лобби, вместо скучных подъездов, где Вас встретит улыбчивый консьержем, на этаж доставят скоростные лифты,  а из панорамных окон квартир откроются панорамы Minsk World.

Это лучшее предложение нынешнего лета!

На карте существует уникальное место, где "Северная Европа", граничит "Северной Америкой"
   
И именно здесь в доме "Бостон" сегодня стартуют продажи квартир в новом доме!

Необходимую информацию можно узнать по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Дом "Бостон"  — короткое и очень звучное название. Яркий и броский, не похожий ни на один другой в этой части Minsk World. Это здание без сомнения доминанта квартала "Северная Америка".

Первый этаж отдан под торгово-административные помещения. Здесь отлично разместятся кафе, тренажерные залы, аптеки, небольшие магазинчики. Коммерческие помещения имеют различную площадь от 32 до 149 квадратов и отдельные входы. Проектом предусмотрены сантехнические помещения, подведены коммуникации, оборудованы пандусы.
          
Квартал "Северная Америка" расположился вдоль улицы лейтенанта Кижеватого и устремился от нее несколько вглубь.  Это, пожалуй, один из самых просторных кварталов многофункционального комплекса Minsk World. Здесь по проекту сразу две школы, а в соседних кварталах детские сады, поликлиника, медицинский центр, торговый центр с паркингом и крупнейший в стране торгово-развлекательный центр "Мara Moll". Оценят будущие владельцы квартир в доме "Бостон" и большой парк со скульптурами, аттракционами, фонтанами, который раскинется буквально через дорогу. Здесь можно и прогуляться, и заняться спортом, и домашних питомцев выгулять, и на велосипедах покататься.



Дом  "Бостон" не похож на другие здания этой части Minsk World. Статный, строгий и немного дерзкий он сразу привлекает к себе внимание.

Со второго по 16 этаж – квартиры с высотой потолка 2,7 метра. Всего 3 подъезда, 6 лифтов, два из которых панорамных.  На одном этаже разместятся от 6 до 8 квартир. Площадь жилья варьируется от 30 до 70 квадратных метров, а панорамные окна и свободные планировки позволят в каждой квартире создать неповторимый дизайн. К слову, дом "Бостон" находится на стадии строительства и ориентировочный срок сдачи – сентябрь 2022 года.



Большие площади остекления уже давно стали визитной карточкой Minsk World. Это стильно, красиво, практично. Отличительный, легко узнаваемый внешний вид, прекрасные обзоры, много света в квартирах и при этом никакой потери тепла. Современные научные разработки на службе у проектировщиков многофункционального комплекса Minsk World.



Попасть в подъезды можно с "уровня земли", что безусловно, очень удобно. К слову подъезды сквозные: один вход смотрит на улицу, а значит удобно дойти своего автомобиля или остановки общественного транспорта, другой во двор, где будут благоустроенный полный зелени двор, современные детские игровые площадки и места для отдыха.

Встречать жильцов "Бостона" и их гостей будет стильное лобби, оформленное в стиле "Чикаго". Большие окна и потолки с высотой в 4,5 метра добавят помещению воздуха, света и ощущения простора. Здесь найдется место всему: и зоне отдых в ожидании курьера, и ресепшену с местом для консьержа, и туалетной комнате.







Квартал "Северная Америка" продуман до мелочей и все они отвечают запросу: "комфортная жизнь в Минске". Жилые дома равномерно распределена по периметру застройки, оставляя в центре место для безопасных игровых и спортивных площадок, школ, детского садика. Свой автомобиль удобно оставить на парковках вдоль улиц, ограничивающих "Северная Америка". Покупка квартиры в квартале  "Северная Америка" - отличная инвестиция в свое будущее!

Оценят удачное месторасположение дома  "Бостон" и автомобилисты. Отсюда легко и удобно добираться, как до центра, так и до развязки с МКАД. Развитая сеть общественного транспорта также несомненный плюс, позволяющий без проблем попасть в любую точку столицы.

В соседних кварталах запроектированы: детские сады и школы, торговый центр с паркингом, поликлиника, медицинский центр, крупнейший ТРЦ "Мара-Молл".



Говорят, счастье — иметь свое жилье! 

Дом  "Бостон" - Ваше направление к счастью!



Сегодня старт продаж квартир в удивительном, прекрасном и очень необычном доме "Бостон", и только первые 3 дня для всех клиентов действуют дополнительные скидки при оформлении покупки. Торопитесь в офисы продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул.П. Мстиславца, 9 (БЦ Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. П. Мстиславца, 11 (ТРЦ Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Предложение доступно не только столичным жителям! Наши региональные менеджеры по продажам работают в 47 городах страны: Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Витебск, Новополоцк, Верхнедвинск, Докшицы, Орша, Барань, Болбасово, Дубровно, Лепель, Полоцк, Чашники, Толочин, Гомель, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Чечерск, Петриков, Калинковичи, Гродно, Лида, Новогрудок, Слоним, Дятлово, Кореличи, Могилев, Бобруйск, Кировск, Быхов, Шклов, Костюковичи, Мстиславль, Чаусы, Жодино, Борисов, Заславль, Молодечно, Клецк, Слуцк, Солигорск, Несвиж, Фаниполь. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать квартиру и заключить договор!

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