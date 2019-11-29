БПОВЦ в 2020 году начнет производить протезы молочной железы из облегченного силикона

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр (БПОВЦ) в 2020 году начнет производить новый тип протеза молочной железы - из облегченного силикона. Об этом журналистам сообщила начальник технологического отдела предприятия Наталья Барсукова, передает корреспондент БЕЛТА.

Предприятие в этом году создало немало новых модификаций технических средств реабилитации, протезов, бандажных изделий, которые намерено показать уже в ближайшие дни на московской выставке "Здравоохранение-2019". Так БПОВЦ рассчитывает привлечь потенциальных потребителей на российском рынке. "Представлена большая группа изделий для женщин, которые перенесли мастэктомию. Мы изготавливаем протезы молочной железы от 0 до 12 размера. В этом году проводили экспериментальные работы с облегченным силиконом. Внутри у такого протеза микрогранулы, благодаря которым он на 30% легче, чем обычный. В 2020 году собираемся ставить такие протезы на производство. Облегченный силикон чуть дороже, но его требуется меньше. Поэтому цена изделия будет примерно такая же, как и у протеза из обычного силикона", - рассказала Наталья Барсукова.

Среди белорусских потребителей потребность в таких протезах - порядка 5 тыс. в год. Женщина ежегодно может рассчитывать на получение бесплатно самого протеза и двух лифов для его крепления.

Также предприятие производит специальное белье и купальники, в которых предусмотрено крепление протеза молочной железы. Новые модели выглядят красиво и модно - так, чтобы женщины после мастэктомии могли чувствовать себя полноценными. Такая продукция доступна на условиях 50-процентной оплаты. Хотя протезы, которые сегодня предлагает предприятие, вполне подходят для плавания, в планах создать специальные - спортивные.

Наталья Барсукова добавила, что сейчас разрабатывается большая группа бандажных изделий на туловище и ортопедических поддерживающих - на нижние конечности. "Используются различные прогрессивные материалы: неопрен, комбинированные. Предполагаем после регистрации в Минздраве обеспечивать ими граждан Беларуси и выходить на рынок России", - добавила собеседница.

Также новые виды профилактических стелек производства БПОВЦ скоро будут доступны как в магазинах самого предприятия, так и в аптечной сети. Закуплено специальное оборудование для экспресс-изготовления ортопедических стелек - клиенты смогут после осмотра доктора на этом оборудовании подогнать стельку под параметры стопы и в течение получаса получить готовое изделие. В планах - поставить на серийное производство полустельки с пяткой "антишок" и развивать изготовление силиконовых вкладышей в обувь.-0-