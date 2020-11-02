БПЦ готовит свои предложения в Конституцию по вопросам образования, культуры, семьи

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская православная церковь намерена принимать участие в широком общественном обсуждении поправок в Конституцию и готовится внести свои предложения. Об этом рассказал в беседе с журналистами митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Предложения, над которыми работают в БПЦ, затрагивают сферы культуры, образования, взаимоотношений в семье. "Мы касаемся тем, связанных с семьей, сохранения семейных ценностей, сферы образования - чтобы оно не сводилось только к получению знаний, а сочетало в себе воспитание в подрастающем поколении и патриотических чувств, и доброй нравственности, - отметил владыка Вениамин. - Мы предлагаем также внести в Конституцию и предложения, касающиеся сферы культуры. Она оказывает воздействие на душу человека. Посредством культуры можно питать добрые чувства, возвышать ум и сердце человека от земного к небесному. Вместе с тем ее влияние может быть противоположным".

Как рассказал митрополит, возможность внести предложения по поводу изменения Конституции была предоставлена всем епархиям и синодальным отделам, которые действуют в пределах белорусского экзархата. "Сейчас предложения обрабатываются, в ближайшее время мы направим их в соответствующие законодательные структуры", - сказал владыка Вениамин.-0-

Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси