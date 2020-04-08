БПЦ призывает ослабленных и заболевших людей смотреть трансляцию богослужений дома

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская православная церковь призывает ослабленных и заболевших людей смотреть трансляцию богослужений дома. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил председатель Синодального информационного отдела БПЦ протоиерей Сергий Лепин.

"Если человеку в Вербное воскресенье нужно только освятить веточки и он не собирается принять участие в богослужении, тогда лучше остаться дома. Также мы призываем отказаться от посещения храмов случайных туристов в богослужебное время и людей, которые туда обращаются по традиции и интересу. И мы, конечно, призываем остаться дома тех верующих и активных прихожан, которые являются больными и ослабленными. Мы предлагаем им посмотреть телетрансляции богослужений. Такая договоренность есть с Белтелерадиокомпанией. Начиная с воскресенья прихожане смогут увидеть прямые трансляции богослужений на Вербное воскресенье, Великий четверг, Великую пятницу и Пасху", - рассказал Сергий Лепин.

По его словам, в белорусских храмах принимаются все необходимые санитарно-гигиенические меры: проводится дезинфекция и проветривание помещений. "Мы делаем все возможное, чтобы территория храма была безопасной для прихожан", - добавил Сергий Лепин.-0-