БПЦ призывает усилить межведомственное сотрудничество в профилактике домашнего насилия

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нужно усилить межведомственное сотрудничество в профилактике домашнего насилия, заявил журналистам председатель Синодальной комиссии Белорусской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Павел Сердюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если темой домашнего насилия будет заниматься только МВД - этого явно недостаточно. Следует обратить внимание на межведомственное сотрудничество", - отметил Павел Сердюк.

По его словам, эта тема будет обсуждаться на секции по возрождению христианских семейных ценностей на полях VI Белорусских Рождественских чтений, которые 26-27 ноября пройдут в Минске. Представитель БПЦ подчеркнул, что у участников будет возможность поделиться своими мнениями по этому вопросу.

"Хочется увидеть более глубокую внутреннюю, в том числе богословскую, рефлексию о семье и браке в современном мире. Мы все время обращаемся к традиционным семейным ценностям, но мало кто понимает, что это такое и в чем заключаются традиции. Во время чтений мы попытаемся осмыслить все эти моменты", - добавил Павел Сердюк.-0-