Брачный договор в присутствии нотариуса заключили в 2020 году более 3,9 тыс. супружеских пар

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в минувшем году 3909 супружеских пар подписали брачный договор в присутствии нотариуса. Такая информация размещена на сайте Белорусской нотариальной палаты (БНП), сообщает БЕЛТА.

Минск, учитывая количество населения, предсказуемо лидирует по числу брачных договоров. Статистические данные по другим регионам распределены равномерно, что свидетельствует о грамотном правовом просвещении населения, отметили в БНП.

В брачном договоре, заключить который можно как при вступлении в брак, так и уже состоя в нем, прописывается довольно широкий круг вопросов: права и обязанности супругов, владение совместно нажитым имуществом, по желанию сторон можно оговорить темы воспитания детей, алиментных обязательств.

Кроме того, можно урегулировать ответственность по долгам. Ведь режим совместной собственности супругов, закрепленный законом при отсутствии брачного договора, делает общим не только все нажитое имущество, но и общие долги супругов, а также права, требования по обязательствам, возникшим в интересах семьи. Включение данного пункта в проекты брачных договоров очень популярно в парах, в которых один или оба супруга - представители бизнеса.

"В ряде случаев брачный договор приходят заключать супруги, у которых нет имущественных вопросов друг к другу, но есть желание разнообразить семейную жизнь, в результате они, как в кино, пытаются прописать семейные обязанности: кто сколько раз моет посуду, готовит завтрак либо выносит мусор. Как правило, они появляются у нотариуса с убеждением, что найденный ими на просторах интернета брачный договор будет иметь юридическую силу", - отметили в БНП. В подобных случаях на помощь также придет нотариус, который составит грамотный проект брачного договора, с корректными формулировками, исключит те пункты, которые допускают неоднозначное толкование, а также включит пропущенные условия, которые обязательно должны быть отражены в договоре.-0-