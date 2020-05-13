Брачный возраст в Беларуси продолжает расти

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2019 году в Беларуси заключено 62 744 брачных союза, при этом в большей степени регистрировали свои отношения жители городов. Такая информация содержится в статистическом обзоре Белстата, приуроченном к Международному дню семьи (15 мая), сообщает БЕЛТА.

Для многих молодоженов заключенный в 2019 году брак стал первым. А именно для 43 395 мужчин и 41 663 женщин.

"Возраст никогда не был помехой для создания семьи. В 2019 году заключено 879 браков, в которых жених и невеста были в возрасте 60 лет и старше", - отметили в Белстате. В целом, белорусы следуют за общеевропейской тенденцией, откладывая регистрацию отношений на более поздний срок: средний возраст вступления в брак за девять лет среди мужчин вырос с 26,5 до 28,3 года, среди женщин - с 24,4 до 26,1 года.

Основная доля браков заключается между гражданами Беларуси. Лишь 6,9% всех союзов зарегистрировано между белорусом (белоруской) и иностранцем (иностранкой) и всего 0,1% - между иностранными женихом и невестой.

Из 87,6 тыс. детей, рожденных в прошлом году, 87,2% появились на свет в зарегистрированном браке. Причем большинство новорожденных - уже не первенцы. Все чаще женщины в возрасте 40-44 лет решаются на прибавление в семействе и становятся многодетными мамами.

О разделении функций между женщинами и мужчинами в семье при принятии ответственных решений свидетельствуют данные опроса замужних женщин, проведенного в ходе выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни в 2019 году. Например, в большинстве семей супруги вместе решают, как распределить семейный бюджет, но в части повседневных покупок женщины чаще мужчин принимают самостоятельное решение.-0-