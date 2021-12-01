Бранцевич: взаимодействие Совета по устойчивому развитию с молодежными послами ЦУР будет укрепляться

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взаимодействие Совета по устойчивому развитию с молодежными послами ЦУР будет укрепляться. Об этом сказала заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич во время рабочей встречи руководителей межсекторальных групп по экономике, экологии, социальным вопросам, образованию, мониторингу и оценке достижения ЦУР, которая прошла сегодня в Совете Республики Национального собрания, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.
Мероприятие прошло под председательством Национального координатора Беларуси по достижению ЦУР Анатолия Исаченко.
На встрече обсудили кандидатуры в новый состав координаторов партнерской группы устойчивого развития из числа представителей общественных объединений и некоммерческих учреждений. Татьяна Бранцевич предложила директора ЗАО "Агентство стратегического и экономического развития" Олега Ильина в качестве координатора партнерской группы по экономике.
Отдельным пунктом повестки дня стала активизация совместной работы с молодежными послами ЦУР и средствами массовой информации. Участники договорились сделать эти контакты более частыми и регулярными. Также по итогам мероприятия был согласован ряд документов по работе национальной архитектуры по ЦУР.-0-