Бреславские хасиды поблагодарили белорусское государство за помощь паломникам в сентябре

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Израиле Евгений Воробьев по приглашению раввината бреславских хасидов Израиля посетил их общину, расположенную в одном из старейших еврейских кварталов Иерусалима Меа Шеарим. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в белорусском загранучреждении в Израиле.

Во встрече участвовал духовный лидер и сооснователь общины раввин Шмуэль Моше Крамер. Главной темой разговора были события вокруг паломничества в сентябре этого года израильских хасидов через Беларусь к месту захоронения основателя бреславского хасидского течения иудаизма рабби Нахмана. Раввин Крамер выразил большую благодарность от всех хасидов за оказанную белорусским государством помощь паломникам во время их пребывания в Беларуси.

По словам участников паломничества, их потрясло искреннее и бескорыстное гостеприимство белорусов. Раввин передал руководству страны и всему белорусскому народу пожелания благополучия.-0-