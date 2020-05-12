"Брестгипрозем" создал карту с местами воинской славы ветеранов предприятия

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Места, с которыми были трагически и героически связаны судьбы работавших в "Брестгипроземе" ветеранов войны, узников фашистских концлагерей и лагерей принудительного труда, отметили на специальной карте. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Карта является частью проекта-альбома "Помним, гордимся, чтим!", посвященного сохранению памяти о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны. Альбом был подготовлен сотрудниками проектного института по сведениям из личных архивов нынешних и бывших работников "Брестгипрозема", а также по информации, взятой с сайта "Память народа 1941-1945".

"Карта, которую мы разработали, будет реализована и в онлайн-версии, так как альбом уже напечатан, а сведения продолжают поступать. Как только завершатся программирование и внесение данных, мы обязательно поделимся на сайте предприятия и на нашей странице в социальной сети Facebook", - сказал директор "Брестгипрозема" Владимир Свобода.

Он подчеркнул, что память о героях объединяет людей. В "Брестгипроземе" хранится письмо сотрудников Маслянинского историко-краеведческого музея (Новосибирская область). В нем они благодарят работников института за то, что в канун 100-летия со дня рождения их земляка - Героя Советского Союза Петра Бажина - была не только приведена в порядок его могила в Барановичах, но и установлена мемориальная доска на фасаде административного здания в Бресте.-0-