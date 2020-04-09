БрГТУ проведет дни открытых дверей факультетов онлайн

9 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский государственный технический университет в апреле-мае проведет дни открытых дверей факультетов в онлайн-режиме, сообщила корреспонденту БЕЛТА ответственный секретарь приемной комиссии вуза Наталья Винник.

"Мы провели 4 апреля в онлайн-формате общеуниверситетский день открытых дверей. Было много вопросов о поступлении, распределении, особенностях производственной практики. Решили провести дни открытых дверей по факультетам, чтобы их деканы могли более подробно рассказать абитуриентам о тонкостях специальностей и перспективах на рынке труда", - отметила Наталья Винник.

Прямые трансляции будут проходить на YouТube-канале БрГТУ. Вопросы можно задать в созданном чате. Первым об особенностях обучения расскажет декан экономического факультета. В эфир он выйдет 11 апреля в 12.00. Через неделю эстафету примет факультет электронно-информационных систем. Трансляция о строительном факультете состоится 25 апреля, машиностроительном - 2 мая, факультете инженерных систем и экологии - 8 мая. Завершит акцию 16 мая инженерно-экономический факультет заочного образования.

В частности, на строительном факультете летом возобновится набор на специальность "экспертиза и управление недвижимостью". Для поступления абитуриентам необходимо сдать централизованное тестирование по русскому или белорусскому языку, математике и физике. После четырех лет обучения выпускникам будет присвоена квалификация "инженер, специалист по недвижимости". Кроме того, изменились условия поступления на специальности "архитектура" (нужно сдавать внутренние испытания по черчению) и "архитектурный дизайн" (добавился экзамен по живописи).

После окончания онлайн-трансляций записи будут сохранены на канале университета. Также интересующие вопросы абитуриенты могут адресовать чат-боту в Viber.

В Брестском государственном техническом университете ведется обучение по 29 специальностям. Студентами вуза являются около 7 тыс. человек. В 2020-2021 учебном году БрГТУ на первый курс бюджетной формы планирует зачислить 492 человека, платной формы - 832. Всем иногородним первокурсникам будет предоставлено общежитие.-0-