Брифинг к открытию весенней сессии Совета Республики пройдет в БЕЛТА 25 марта

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брифинг к открытию весенней сессии Совета Республики Национального собрания состоится в пресс-центре БЕЛТА 25 марта в 12.00.

Весенняя сессия Совета Республики открывается 2 апреля. Планируется рассмотреть ряд законопроектов в политической, социально-экономической, гуманитарной и других сферах. О приоритетах работы сенаторов в новом парламентском сезоне и актуальных законодательных инициативах расскажут председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.

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