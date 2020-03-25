Брифинг к открытию весенней сессии Совета Республики пройдет сегодня в БЕЛТА

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брифинг к открытию весенней сессии Совета Республики Беларуси состоится сегодня в пресс-центре БЕЛТА.

Весенняя сессия Совета Республики открывается 2 апреля. Планируется рассмотреть ряд законопроектов в политической, социально-экономической, гуманитарной и других сферах. О приоритетах работы сенаторов в новом парламентском сезоне и актуальных законодательных инициативах расскажут председатели постоянных комиссий.

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