Брифинг о международных подходах в сфере ядерной и радиационной безопасности пройдет в БЕЛТА 27 января

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брифинг на тему "Международные подходы к формированию инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности и их реализация в Беларуси" пройдет в пресс-центре БЕЛТА 27 января в 12.00.
После принятия решения о сооружении Белорусской АЭС началось формирование целой инфраструктуры безопасности, которая необходима для устойчивой безопасной эксплуатации АЭС в длительной перспективе.
О международных подходах к формированию инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности и их реализации в стране расскажут представители Госатомнадзора.
Участники: Ольга Луговская - начальник Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям (Госатомнадзор); Александр Докучаев - заместитель начальника Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор); Олег Соболев - консультант Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор).
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