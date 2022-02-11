Брифинг о научном обеспечении в области ядерной и радиационной безопасности пройдет в БЕЛТА 14 февраля

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брифинг на тему "Система научного обеспечения в области ядерной и радиационной безопасности в Беларуси" состоится в пресс-центре БЕЛТА 14 февраля в 11.00.

В 2021 году в связи с введением в эксплуатацию энергоблока №1 Белорусской АЭС изменился статус Республики Беларусь в контексте реализации ядерной энергетической программы.

В Беларуси сформирована целая инфраструктура ядерной и радиационной безопасности, которая необходима для устойчивой безопасной эксплуатации АЭС в длительной перспективе. Одной из важнейших составляющих этой инфраструктуры является научное обеспечение в области ядерной и радиационной безопасности.

Во время брифинга специалисты расскажут, как эволюционировала система научного обеспечения в области ядерной и радиационной безопасности в Беларуси, что она представляет собой сегодня, какие задачи стоят перед ее участниками в настоящее время и в перспективе.

Участники:

Ольга Луговская - начальник Госатомнадзора;

Андрей Кузьмин - генеральный директор ГНУ "Объединенный институт энергетических и ядерных исследований - Сосны" НАН Беларуси;

Александр Лобко - заместитель директора по научной работе НИУ "Институт ядерных проблем" БГУ.

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