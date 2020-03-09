Брифинг о подготовке законопроектов по здравоохранению и лекарствах пройдет в БЕЛТА 11 марта

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брифинг заместителя председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Валентины Курсевич состоится в пресс-центре БЕЛТА 11 марта в 14.30.

Валентина Курсевич расскажет о работе комиссии над подготовкой к рассмотрению на весенней сессии законопроектов "Об изменении Закона Республики Беларусь "О здравоохранении", "Об изменении Закона Республики Беларусь "О лекарственных средствах"). Она также поделится планами по рассмотрению проблемных вопросов в курируемых комиссией сферах, требующих дополнительного правового регулирования.

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