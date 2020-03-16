Брифинг о подготовке законопроектов пройдет в БЕЛТА 17 марта

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брифинг председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по законодательству Светланы Любецкой состоится в пресс-центре БЕЛТА 17 марта в 11.00.

Светлана Любецкая расскажет о работе комиссии над подготовкой к рассмотрению на весенней сессии законопроектов "Об изменении кодексов", "Об изменении законов по вопросам исполнительного производства", об изменении закона "О третейских судах", "Об изменении законов по вопросам нотариальной деятельности". Она также поделится планами по рассмотрению проблемных вопросов в курируемых комиссией сферах, требующих дополнительного правового регулирования.

Аккредитация СМИ обязательна. Зарегистрироваться можно по телефонам (017) 327-24-47, (044) 583-84-04, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.-0-