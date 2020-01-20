Брифинг о поэтапном переходе на экоупаковку пройдет в БЕЛТА 21 января

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брифинг о поэтапном переходе в Беларуси на экоупаковку состоится в пресс-центре БЕЛТА 21 января в 11.30.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды с учетом предложений, поступивших от заинтересованных органов госуправления, разработало план мероприятий, направленных на поэтапное снижение использования полимерной упаковки с ее замещением на экологически безопасную. План был утвержден постановлением Совета Министров от 13 января 2020 года №7.

С учетом того, что в отраслях экономики различные технические возможности, производственные мощности по переходу на использование экологически безопасной упаковки, планом предусмотрена разработка отраслевых комплексов мероприятий по снижению использования полимерной упаковки.

Позицию Минприроды озвучит начальник управления регулирования обращения с отходами главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Вадим Демко.

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