Брифинг о правовых актах в области ядерной и радиационной безопасности пройдет сегодня в БЕЛТА

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брифинг на тему "Система нормативных правовых актов в области ядерной и радиационной безопасности и ее эволюция: последовательные шаги к отдельной отрасли ядерного права" пройдет сегодня в 11.00 в пресс-центре БЕЛТА.

Участники пресс-конференции расскажут, как после принятия решения о сооружении в Беларуси собственной АЭС развивалась система нормативных правовых актов в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности. Проинформируют о том, какие документы составляют ее основу сегодня, какое влияние на нее оказали (и продолжают оказывать) рекомендации МАГАТЭ и итоги проведенных в Беларуси миссий агентства. Представители Госатомнадзора расскажут, что скрывается под термином "ядерное право" и какие новые важные нормативные правовые акты будут приняты в ближайшем будущем.

В брифинге примут участие: Григорий Асташко - заместитель начальника Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор); Дмитрий Павлов - начальник отдела науки и информации Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор); Елена Жигалко - начальник сектора правового обеспечения Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор).

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