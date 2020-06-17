Брифинг о ситуации с замором рыбы в водоемах Беларуси пройдет в пресс-центре БЕЛТА 18 июня

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брифинг "О ситуации с замором рыбы в водоемах Беларуси" состоится в пресс-центре БЕЛТА 18 июня в 15.00.

В минувшие выходные в соцсетях стала появляться информация о заморе рыбы в Немане в районе Гродно. Экологи рассказали о предварительных причинах инцидента - низкий уровень кислорода и высокая температура воды.

Позже, 16 июня, погибшую рыбу обнаружили в водоеме на территории Кормянского района Гомельской области. Видимые загрязнения на поверхности воды не выявлены. Взяты пробы воды для анализов.

Подробнее ситуацию с замором рыбы прокомментируют во время брифинга представители Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

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