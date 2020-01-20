20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брифинг о совершенствовании работы с отходами пройдет сегодня в БЕЛТА в 15.30.

Указом Президента Республики Беларусь от №16 "О совершенствовании порядка обращения с отходами, образующимися после утраты потребительских свойств товаров и упаковки" с 1 июля 2020 года будут регулироваться отношения в сфере обращения с отходами товаров и упаковки, в том числе в части выполнения производителями и поставщиками товаров и упаковки обязанности по организации сбора, обезвреживания и (или) использования отходов. То есть указ №16 принят взамен действующего в настоящее время Указа Президента Республики Беларусь от 11 июля 2012 года №313 "О некоторых вопросах обращения с отходами потребления", который с 1 июля 2020 года утратит силу.

Подробнее о нововведениях расскажут представители Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси.

Аккредитация СМИ по телефонам (017) 327-24-47, (044) 583-84-04 (+Viber, Telegram), электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.-0-