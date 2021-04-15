Брифинг о вступительной кампании пройдет в пресс-центре БЕЛТА 16 апреля

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брифинг на тему "Вступительная кампания - 2021" пройдет в пресс-центре БЕЛТА 16 апреля в 11.00.

Нынешняя вступительная кампания начинается 16 июня. Произошли ли изменения в правилах приема в учреждения высшего и среднего специального образования? Соответствуют ли задания ЦТ школьной программе? Сколько мест в вузах в этом году будет открыто на бюджетные отделения? Какие специальности будут наиболее востребованы и появятся ли новые? На эти и другие вопросы о вступительной кампании 2021 года ответит начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович.

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