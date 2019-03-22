Брифинг председателя Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи пройдет в БЕЛТА 25 марта

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брифинг председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Андрея Рыбака состоится в пресс-центре БЕЛТА 25 марта в 12.00.

Андрей Рыбак расскажет о подготовке к рассмотрению на весенней сессии законопроектов о внесении изменений и дополнений в законы "О почтовой связи" (второе чтение), "О дорожном движении" (первое чтение), поделится планами по рассмотрению актуальных вопросов в курируемых комиссией сферах, требующих дополнительного правового регулирования.

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