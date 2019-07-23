Британская методика поможет привлечь больше белорусских женщин в IT

Если вы никогда не слышали о книге "Nudge. Архитектура выбора" и ее авторе Ричарде Талере, который в 2017 году был удостоен Нобелевской премии за вклад в развитие поведенческой экономики, то обязательно исправьте это упущение. Особенно если сами являетесь теми, кого можно назвать "архитекторами человеческого выбора", и подталкиваете людей к лучшим решениям. А они порой бывают неправильными: человек делает неудачные инвестиции, не заботится о природе и естественных ресурсах, питается некачественной едой... Или, например, в силу различных социальных стереотипов многие женщины слишком осторожны в бизнесе, выбирают не такие высокооплачиваемые профессии, как мужчины, которые, наоборот, чаще рискуют и получают больший доход. Именно поэтому сейчас Группа по применению поведенческих методов (Behavioural Insights Team, BIT) и Программа развития ООН (ПРООН) в Беларуси ведут совместную работу в рамках исследовательской инициативы по расширению экономических прав и возможностей женщин в Беларуси путем применения поведенческих методов.

Финансовую и практическую поддержку этой инициативе оказывает посольство Великобритании в Минске. Именно в Великобритании эксперты подтвердили эффективность данного метода. Достаточно лишь понять, как люди ведут себя на практике, а не так, как мы можем ожидать от них в теории, и использовать эти сценарии в нужном русле. Применение поведенческих методов сочетает знания поведенческой экономики, психологии, социальной антропологии. Научная основа позволяет качественно решать социальные задачи, выстраивать государственную политику. При этом затраты минимальны. Потому что не нужно менять системные, глобальные подходы - достаточно тестировать и внедрять мелкие коррективы в существующие процессы.

Эксперты BIT в ноябре 2018 года встретились с представителями правительственных и неправительственных организаций Беларуси, провели собеседования с женщинами, которые ищут работу, уже трудятся по найму и имеют собственное дело. В результате были выявлены барьеры, негативно влияющие на успех женщин в их работе, возможности для открытия и развития собственного бизнеса и выработаны поведенческие решения для преодоления этих барьеров.

Например, есть цель - побудить женщин к выбору профессий в высокооплачиваемых секторах экономики. Это важная задача, ведь финансовая независимость - значимый аспект гендерного равенства. А его сложно добиться, когда в бюджетной сфере, являющейся одной из самых низкооплачиваемых, трудятся преимущественно женщины. Казалось бы, около 54% студентов белорусских вузов - девушки, согласно официальной статистике за учебный 2017/2018 год. К тому же уровень образования у женщин в Беларуси несколько выше, чем у мужчин. Однако на сегодняшний день женщины получают высшее образование в основном в области искусства, гуманитарных наук, права или экономики. И недостаточно представлены в технических областях. В итоге доступ в такой прибыльный сектор экономики, как технологии, для большинства женщин ограничен. Сегодня женскими отраслями считаются гостиничный и туристический бизнес, текстильная промышленность, индустрия красоты, здравоохранение и социальная сфера, причем в последних двух женщин и вовсе 85,6%.

Поэтому нужно информировать женщин о том, в каких профессиях потенциально высокая зарплата, и популяризировать эти сферы деятельности, привлекая к сотрудничеству успешных бизнес-леди. Например, хорошо, если женщины из IT-сферы напишут письма девушкам, стоящим перед выбором будущей профессии, в которых расскажут о своем пути достижения цели. Или же при прохождении профильного тестирования стоит включить в базовый перечень вопрос о том, что человек больше всего ценит в своей жизни. Потому что бихевиористами доказано: в классах, где мужчины составляют большинство, при решении математических задач женщины имеют тенденцию проходить тест хуже, чем мужчины, в силу собственных стереотипных представлений. Но, если женщинам напомнить об их ценностях, заставить самим себе в них признаться, конечный результат будет намного лучше.

Также необходимо провести работу с нанимателями, чтобы исключить факты дискриминации при трудоустройстве и на рабочем месте. Эксперты предлагают для начала проанализировать объявления о приеме на работу, аналитически обработать такие тексты, чтобы определить гендерно-дифференцированные или дискриминационные формулировки и исключить их. Также предлагается сделать информацию о приеме на работу открытой для кандидатов: показывать им, какое количество заявок уже подано на ту или иную вакансию, обеспечивать отчетность, используя информационные платформы. Аналогично следует побуждать компании публиковать данные о гендерном разрыве в оплате труда, применять передовые механизмы карьерного роста. И в этой работе нельзя забывать, что женщинам, которые сообщают о дискриминации, надо гарантировать анонимность.

Чтобы побудить женщин к открытию своего дела, особенно в прибыльном секторе, экспертами предложены следующие возможные решения: использовать социальную поддержку со стороны других предпринимательниц, информировать о прибыльных сферах бизнеса, опробовать выдачу безрисковых кредитов для женщин - для этого нужно исключить предвзятое отношение банков при принятии решений по кредитам, а женщин, которые продают товары на торговых площадках, консультировать по вопросам расширения своего дела. Впрочем, и самих потенциальных бизнес-леди нужно побуждать проявлять активность: посещать встречи, где можно установить деловые контакты.

Эксперты BIT в феврале 2019 года вновь приехали в Беларусь для проведения второго этапа исследования. "В этот раз они изучили контекст тех или иных моделей поведения целевой группы, определили партнеров, с которыми можно было бы провести тщательно проработанное рандомизированное контролируемое испытание. IT-сектор был определен как один из передовых, заинтересованный и динамичный, с отлаженными процессами и достаточно широкой выборкой, чтобы обеспечить получение более объективных данных и дезагрегировать их. Мы сейчас ведем переговоры с компанией EPAM, которая предоставит площадку для исследования. Финальный этап - разработка точечных специфических вмешательств в определенной области, которые позволяют сказать: если мы изменим какую-то маленькую деталь, то и результат может измениться на такой-то процент. Оценить этот результат и позволяет рандомизированное контролируемое испытание", - пояснил координатор проектов странового офиса ПРООН в Беларуси Кирилл Стежкин.

По его словам, базой для тестирования метода станет, скорее всего, тренинговая программа EPAM: кандидаты сначала подают заявки в школу при компании, затем лучших берут в лабораторию на своеобразную интенсивную стажировку. И, наконец, кандидаты, прошедшие сквозь это сито отбора, получают предложение о работе. Для целей исследования немаловажно и то, что речь идет о трудоустройстве не на административные должности, а именно программистами, кодерами.

"Перед самим исследованием надо будет провести большую подготовительную работу, чтобы установить, сколько человек и какого пола подают заявки в тренинговый центр, сколько претендентов заканчивают обучение и попадают в лабораторию, сколько из них в итоге получают работу. Это нужно для того, чтобы определить базовые, исходные данные, сформулировать, в чем проблема. Например, мы видим, что среди поданных заявлений только 15% от женщин. Надо выяснить, почему. И что нужно сделать, чтобы увеличить этот процент. Необходимо также проанализировать, как сейчас компания побуждает трудоустраиваться женщин. Все это мы будем делать совместно с британскими экспертами и непосредственно кадровой службой компании, чтобы найти то самое небольшое поведенческое вмешательство, эффект от которого будем исследовать", - рассказал Кирилл Стежкин.

Чтобы понять, насколько эффективно вмешательство, исследуемую группу случайным образом разделят на тех, кто подвергнется этому вмешательству на самом деле, и тех, кто получит своего рода пустую пилюлю (принцип тот же, который применяется в фармацевтике: одним пациентам дают новое лекарство, другим - плацебо).

"Если мы увидим, что конкретное вмешательство в процесс найма действительно побуждает женщин подавать заявки и получать работу на эти должности, то этот успешный опыт можно будет распространять дальше, рассказывать о нем через различные мероприятия, воркшопы, профильные встречи в индустрии. Интерес со стороны других компаний будет. Потому что для IT-сферы характерна, как ни странно, нехватка квалифицированных кадров по ключевым девелоперским позициям. А предложенная альтернатива решит не только проблему дефицита кадров, но и позволит быть в тренде. Сегодня на международном рынке больше котируются компании, которые обеспечивают гендерное равенство. То есть это и улучшает имидж компании, и укрепляет ее", - уверен Кирилл Стежкин.

По мнению координатора проектов ПРООН, Беларусь на сегодняшний день при всех ее достижениях в области гендерного равенства находится в той ситуации, когда его нужно оценивать не в цифрах, а с позиции качественного положения дел, учитывая в т.ч. субъективный опыт отдельного человека. И, если женщины в каких-то сферах недостаточно представлены и видят барьеры для своего профессионального роста, целенаправленно выделять их присутствие, например, законодательно закрепить понятие женского предпринимательства. То есть подставлять своего рода платформу, опору, пока в ней не отпадет необходимость. "Неоднократно на разных мероприятиях подчеркивалось, что, если нивелировать существующее неравенство в экономических возможностях мужчин и женщин, это даст серьезный прирост ВВП страны", - отметил собеседник.

Он рассчитывает, что пилотная инициатива совместно с британскими экспертами откроет дорогу для применения поведенческих методов в решении широкого спектра вопросов в Беларуси, например, в достижении Целей устойчивого развития. Они небольшими, но эффективными нюансами дополнят ту работу, которая проводится в стране по увеличению переработки вторичных материальных ресурсов, сокращению использования одноразового пластика, популяризации здорового образа жизни и т.д.

Успешных примеров применения поведенческих методов в различных сферах много. "Хрестоматийный - когда в Великобритании повлияли на сбор налогов через исполнение социальной нормы. Поведенческая наука говорит о том, что люди имеют тенденцию следовать социальной норме. Если 99% людей вовремя платят налоги - это норма. А если я в эту норму не попадаю, но мне приходит уведомление, что 99% людей платят налоги вовремя, я скорее захочу присоединиться к большинству. Так, в Великобритании получилось значительно увеличить процент своевременной уплаты налогов простым письмом или SMS. И в этом вся суть бихевиористского подхода", - привел пример Кирилл Стежкин.

Он также поделился своей личной амбицией - создать в Беларуси собственную команду специалистов по поведенческому анализу, которая знает национальный контекст, культурные и социальные особенности и иные нормы. И, внедряя эту методологию, повышать эффективность различных государственных программ. "Нам нужен свой отдел по поведенческому анализу для страны. Это интересно, полезно - и это работает. Возможно, получится создать его на базе НИИ или какого-либо университета. В идеале это мультидисциплинарная команда из экономистов, экспертов в статистике, антропологов, социологов, а также практиков - высококвалифицированных государственных служащих, которые знают, как работают госпрограммы. Британская команда изначально возникла в кабинете премьер-министра Великобритании как госорганизация. И до сих пор офис премьер-министра имеет долю в этой компании", - сообщил представитель ПРООН в Беларуси. Трудно не согласиться: использовать свои ресурсы - наиболее эффективный подход.-0-