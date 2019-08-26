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Общество
26 августа 2019, 09:00

Британская степень MBA от The University of Sheffield в Киеве

Один из корпусов Университета Шеффилда (Великобритания)
Один из корпусов Университета Шеффилда (Великобритания)

Иностранные преподаватели-практики, английский язык и международное признание.

Университет с именем и репутацией – престижный диплом

В 2010 году британский Университет Шеффилда принял стратегическое решение открыть набор и обучение студентов на программе МВА в Киеве. Появление в Украине программы МВА от университета такого уровня – это уникальное событие.

Университет Шеффилда входит в сотню лучших университетов в мире. Согласно новым данным рейтинга QS World University Rankings, университет занял 78-е место в мире, 25-е в Европе и 13-е в Великобритании. Неоднократно признавался университетом года по версиям разных британских изданий. В 2014 году получил звание Number one University in Student Experience, а также вошел в топ-10 университетов Великобритании по научно-исследовательскому потенциалу (Research Excellence Framework 2014). Университет дал миру шесть нобелевских лауреатов и завоевал четыре Королевских премии Ее Величества. Университет Шеффилда является членом так называемой расселовской группы (британский аналог "Лиги плюща"). Таким образом, это известный глобальный образовательный бренд с богатой историей и репутацией, которую разделяют и его выпускники, получающие престижный диплом магистра бизнес-администрирования. Торжественная выпускная церемония проходит в Шеффилде.

Международная аккредитация и профессиональное признание. Второй диплом от CMI

В мире бизнес-образования наличие международных аккредитаций от признанных организаций – это важный знак качества, который говорит о высоких стандартах обучения и выполнении других важных требований. В мире существует три организации, которые аккредитуют программы или бизнес-школы. Это Ассоциация МВА или AMBA (Великобритания), AACSB (США) и EQUIS (ЕС). Программа МВА Университета Шеффилда аккредитована Ассоциацией МВА, которая оценивает непосредственно программы МВА. Каждые 5 лет университет успешно подтверждает данную аккредитацию, а выпускники также получают сертификат от AMBA.

Университет Шеффилда также аккредитован американской Ассоциацией по развитию университетских бизнес-школ (AACSB). Только 42 учебных заведения в 2019 году в мире имеют такую двойную аккредитацию, и Университет Шеффилда среди них.

Выпускники программы МВА Университета Шеффилда имеют уникальную возможность автоматически получить второй диплом магистерского уровня от престижной профессиональной организации Chartered Management Institute (Великобритания). Это единственная в мире саморегулируемая профессиональная организация в области лидерства и менеджмента. Таким образом, выпускники наряду с академическим дипломом от Университета Шеффилда могут получить диплом от профессионального сообщества.

Международная команда преподавателей-практиков и специализация

Одним из самых важных элементов программы и ее главным ресурсом является преподавательский состав. На программе МВА Университета Шеффилда преподают исключительно высококлассные зарубежные лекторы, которые имеют не только академическое признание и проводят регулярные исследования, но и опыт работы в бизнесе, корпоративном консалтинге. За 2 года обучения и прохождения 13 курсов студенты встречаются с около 20 разными преподавателями из разных областей и стран (Великобритания, Канада, Испания, Греция, США).

Доктор Самози, директор программы МВА, на вступительном модуле в Киеве
Доктор Самози, директор программы МВА, на вступительном модуле в Киеве

Студенты имеют возможность выбрать одну из шести доступных специализаций и углубить свои навыки и знания в интересующей области: маркетинг, общий менеджмент, финансы, логистический менеджмент, менеджмент в сфере здравоохранения, управление человеческими ресурсами.

Английский язык и гибкий формат обучения

Преимуществом программы также является то, что она полностью проходит на английском языке, современном языке бизнеса, новых знаний и практик. Это позволяет студентам не только сразу узнавать новейшие подходы в менеджменте и знакомиться с актуальными бизнес-кейсами, но и совершенствовать свой словарный запас, лексику и письмо в процессе обучения.

Курсы проходят в модульном интенсивном формате раз в месяц в Киеве. В течение трех дней, с пятницы по воскресенье, происходит теоретическая постановка и практическая проработка курса преподавателями, которые прилетают в Киев на эти три дня. Удобный формат позволяет совмещать работу и учебу. В случае пропуска курса в Киеве, есть возможность посетить его в одном из 7 остальных городов региона, где проходит программа. Все студенты одной когорты получают общее расписание во всех городах на текущий учебный год, что позволяет планировать учебу с учетом рабочего графика и бизнес-командировок.

Комплексный подход к обучению и поездки в Шеффилд и Салоники

По словам директора программы МВА и старшего преподавателя доктора Лесли Самози, в современных программах МВА необходимо давать студенту всеобъемлющий взгляд на бизнес-системы и процессы.

Например, для личностного и профессионального развития проходит проект по лидерству, семинары по переговорам и бизнес-коммуникациям, разработана целая коучинговая программа. В контексте практических знаний и глобальных практик проводятся встречи с СЕО и менеджмент-туры в крупнейшие компании Великобритании (Rolls Royce, Jaguar), студенты в группах разрабатывают реальные консалтинговые проекты по бизнес-кейсам.

Посещение компании Rolls Royce во время международного модуля в Шеффилде
Посещение компании Rolls Royce во время международного модуля в Шеффилде

Международная компонента состоит в проведении двух выездных зарубежных модулей в Шеффилд, в главный кампус, и в Салоники в Международный факультет, где встречаются все студенты программы из разных стран региона Центральной и Юго-Восточной Европы и Кавказа. Программа проходит в 8 городах региона (Салоники, Бухарест, Белград, Киев, София, Тбилиси, Ереван, Баку) и объединяет студентов около 15 национальностей. А за счет проводимых встреч студентов и выпускников, круглых столов и других мероприятий программа дает возможности нетворкинга и развития своего бизнеса.

Студенты ЕМВА во время международного модуля в Салониках
Студенты ЕМВА во время международного модуля в Салониках

"Таким образом, данный образовательный подход обеспечивает студентов богатым и ценным опытом для успешного карьерного развития в современных бизнес-условиях", - резюмирует доктор Самози.

Для регистрации на программу или запроса информации вы можете связываться с менеджером программы Василием Бужаком через имейл buzhak@sheffield-city.com.ua, а также по ссылке.

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