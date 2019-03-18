18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британские туроператоры готовы помочь в продвижении маршрутов по Беларуси и II Европейских игр, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора Национального агентства по туризму Елена Лихимович.

Беларусь с 13 по 17 марта с ознакомительным туром посещала группа туроператоров Великобритании, среди них были представители компаний Cox & Kings, KE Adventure, Explore, Distinctive World Travel, Tucan Travel, Wild Frontiers, AITO, Intrepid Travel, BSI Global Group. Такой тур был организован впервые. Им предложили экскурсию по Минску с посещением спортивной инфраструктуры в преддверии II Европейских игр. Представители турбизнеса побывали в Национальном академическом Большом театре оперы и балета, съездили в Несвиж и Мир, оценили производственный туризм на БелАЗе. Дирекция II Европейских игр презентовала предстоящий спортивный форум в Минске.

"Британские туроператоры отметили, что наша страна тоже может занять нишу на туристическом рынке и акцент сделать на развлекательные моменты, а не просто экскурсионную программу. Например, на агроусадьбе они пекли хлеб, был мастер-класс по танцам, на БелАЗе - учились водить самосвал. Это именно то, на чем стоит сделать акцент при привлечении британских туристов", - рассказала Елена Лихимович.

Одна из компаний заключила соглашение с "Центркурортом" и будет помогать продвигать II Европейские игры.

По информации Белстата, в 2018 году из Великобритании в Беларусь приехали почти 2,3 тыс. организованных туристов и экскурсантов (рост на 14,8%).-0-