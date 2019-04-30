БРКА и Республиканский союз участников таможенных отношений договорились о сотрудничестве

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашение о сотрудничестве подписано между Республиканским союзом участников таможенных отношений и Белорусской республиканской коллегией адвокатов (БРКА), сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
Документ подписан на семинаре, посвященном актуальным вопросам административной ответственности участников таможенных отношений, который прошел в Минске.
Участники семинара обсудили вопросы, которые касаются основных положений административного законодательства применительно к особенностям таможенного регулирования, порядка рассмотрения в таможенных органах дел о привлечении к административной ответственности субъектов хозяйствования. В повестке дня также было рассмотрение единых подходов к определению малозначительности правонарушений и квалификации нарушений, по которым таможенные органы уполномочены на ведение административного процесса.
Республиканский союз участников таможенных отношений создан для установления и поддержания официальных отношений консультативного характера между таможенными органами и лицами, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность, уполномоченными экономическими операторами, их ассоциациями и объединениями. Членами союза, созданного в январе 2019 года, уже являются 28 субъектов хозяйствования.-0-
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