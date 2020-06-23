БРКА предлагает принимать в адвокатуру выпускников вузов

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская республиканская коллегия адвокатов (БРКА) инициирует поправки в законодательство, в соответствии с которыми предлагается принимать в адвокатуру выпускников вузов, сообщил председатель БРКА, член Совета Республики Национального собрания Виктор Чайчиц во время онлайн-видеобрифинга на сайте Национального пресс-центра, приуроченного ко Дню белорусской адвокатуры (26 июня), передает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас по закону в адвокатуру может прийти человек, который имеет три года стажа по юридической специальности. Когда в свое время принималось такое решение, был расчет на то, что в адвокатуру, институт, который призван защищать граждан, должны прийти более или менее опытные люди, уже имеющие юридический багаж. Однако нередко происходит так, что лучшие студенты после вуза идут работать в прокуратуру или юристом на предприятие и, свыкшись со своей деятельностью, уже не хотят ничего менять в жизни.

"Мы будем выходить с предложением, чтобы были внесены изменения в закон и нам позволено было брать выпускников вузов", - сказал Виктор Чайчиц. Как свидетельствует опыт, желающих пойти в адвокатуру сразу со студенческой скамьи действительно много.

Председатель БРКА также отметил, что адвокаты участвуют в подготовке будущих юристов, многие преподают в вузах. "Рассказываем студентам, насколько интересна работа адвоката, показываем это на конкретных делах и примерах. Есть выпускники, которые сначала работают в качестве помощника адвоката, а в дальнейшем становятся очень хорошими адвокатами", - сказал он.

В целом Виктор Чайчиц уверен: в адвокатуру должны приходить хорошо подготовленные люди.-0-