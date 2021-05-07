Бровкин: наша святая обязанность - помнить историю Великой Отечественной войны

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии Дня Победы первый заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Петр Бровкин с делегацией ОАО "Управляющая компания холдинга "Белавтодор" принял участие в возложении цветов к памятнику ветеранам дорожного хозяйства в деревне Жуков Луг Минского района. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Госкомимущества.

"Мы отдаем дань памяти воинам, павшим за Родину, склоняем головы перед ветеранами, которые отстояли мир на земле, одержав Великую Победу над фашизмом, внесли большой личный вклад в восстановление дорожного хозяйства в послевоенные годы. Наша святая обязанность - сохранять и помнить историю Великой Отечественной войны, чтобы не допустить подобного события вновь", - сказал Петр Бровкин.

Также первый зампредседателя отметил, что памятник посвящен людям, которые делали свою работу, чтобы обеспечить движение войск и приблизить общую Победу.

Памятник ветеранам дорожного хозяйства был открыт в 2018 году. Он состоит из двух устремленных вверх пластин, олицетворяющих связь прошлого и будущего, а также символизирующих полотно двух дорог: старой трассы Минск - Москва и современной М2 Минск - Национальный аэропорт. Снизу расположены горельефы с изображением дорожников.-0-