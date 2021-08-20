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20 августа 2021, 21:48

БРПО 23 августа даст старт онлайн-проекту по школьным предметам

Фото БРПО
Фото БРПО
20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии нового учебного года Белорусская республиканская пионерская организация даст старт онлайн-проекту #Топчик, благодаря которому любой школьник сможет освежить и даже расширить свои знания по школьным предметам. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила председатель Центрального совета БРПО Александра Гончарова.

"23 августа участники проекта получат первый сет заданий. Разгадав головоломки, связанные с известными литературными произведениями, ребята узнают интересный факт из жизни одного выдающегося писателя. В добавок те, кто успешно пройдет задания, станут обладателями чек-листа с лайфхаками и полезными приложениями для изучения языков и литературы", - рассказала Александра Гончарова.

Всего за неделю проекта участников ждут пять тематических дней: языки и литература, математика, химия, физкультура и труды, география и астрономия. Выполнив все задания и став обладателями чек-листов с загадочным словом, участники смогут претендовать на победу и призы от организаторов конкурса.

"К слову, лучшие пионеры страны - детская палата БРПО - подготовили для игроков свои советы, которые помогут с легкостью войти в список лучших учеников школы", - добавила председатель ЦС БРПО.-0-
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