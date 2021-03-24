БРПО 29 марта даст старт онлайн-проекту "Битва умов"

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская республиканская пионерская организация 29 марта даст старт онлайн-проекту "Битва умов", сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель научно-методического центра Центрального совета БРПО Рита Артемова.

"Принять участие в игре смогут все подписчики сообщества "БРПО - территория детства" в "ВКонтакте". В качестве главного инструмента будут использованы истории "ВКонтакте", где ежедневно будет публиковаться логическое задание. Ответив правильно, участник получит заветные баллы, которые и принесут победу самому эрудированному. С понедельника по субботу пионеров ожидают такие задачи, как перестановки, арифметические ребусы, поиск различий и другое", - рассказала Рита Артемова.

Будут спрятаны два секретных кода, каждый из которых принесет участнику, нашедшему его, дополнительные баллы. "Секретный код поможет догнать, а возможно, и обогнать соперников. Главная особенность игры в том, что она полностью автоматизирована ботом, который обрабатывает ответы, суммирует общий балл участника и определяет победителя, набравшего наибольшее количество очков", - отметила руководитель центра.

Победители проекта смогут стать обладателями незабываемых призов от организаторов.-0-