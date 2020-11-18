БРПО дает старт 23 ноября новому сезону игры "Пионерский квиз"

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская республиканская пионерская организация 23 ноября дает старт новому сезону игры "Пионерский квиз", сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета БРПО Александра Гончарова.

"Пионерский квиз" - это соревнование среди самых эрудированных участников пионерского движения. Интеллектуальные баталии пройдут для ребят двух возрастных категорий - 9-10 и 10-13 лет", - рассказала Александра Гончарова.

Квиз включает вопросы по развитию пионерского движения, истории и современности Беларуси, музыкальные и мультипликационные блоки. "Всего игра состоит из 4 этапов. 23 ноября дружины определят лучшие команды своей школы, а в декабре пройдут игры районного отборочного тура", - отметила председатель ЦС БРПО.

Это уже третий сезон проекта "Пионерский квиз". "За это время он снискал невероятную популярность среди школьников страны. Только за прошлый год в "Пионерском квизе" приняли участие около 93 тыс. ребят. В этом году решено расширить возрастные рамки игры и запустить "Октябрятский квиз" для самых маленьких членов Белорусской республиканской пионерской организации", - добавила Александра Гончарова.-0-

Фото БРПО