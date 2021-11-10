БРПО дала старт республиканскому конкурсу игрушек "Новогодний бум"

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская республиканская пионерская организация дает старт республиканскому конкурсу игрушек "Новогодний бум", сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета БРПО Александра Гончарова.

"Уже стало доброй традицией в преддверии новогодних праздников и в рамках совместной акции БРПО и БРСМ "Чудеса на Рождество" готовить подарки своими руками для воспитанников социальных учреждений. По инициативе Детской палаты Центрального совета БРПО в этом году пионерам и октябрятам мы предлагаем принять участие в конкурсе "Новогодний бум", где участники смогут представить свои хендмейд - елочные игрушки с изображением талисмана организации и любимчиком всех ребят - рысенком Огоньком", - рассказала Александра Гончарова.

По ее словам, после создания работы игрушке предстоит пройти 3 отборочных этапа. "10 декабря в финале конкурса победителей и призеров выберут представители Детской палаты. Лучшие участники, помимо дипломов, получат новогодний подарок от Огонька, - отметила председатель ЦС БРПО. - Кроме этого, лучшие работы будут представлены на "Пионерской новогодней елке" в ТРЦ "Экспобел", а затем переданы в качестве новогодних подарков воспитанникам Ганцевичской вспомогательной школы-интерната на традиционном рождественском благотворительном концерте".-0-