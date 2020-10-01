БРПО начала учебный год со старта новых проектов

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская республиканская пионерская организация начала учебный год со старта новых проектов, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета БРПО Александра Гончарова.

"Для интеллектуалов пионерского движения разработаны два пакета игры "Пионерский квиз". Интеллектуальные баталии пройдут для ребят двух возрастных категорий - 9-10 и 10-13 лет, - рассказала Александра Гончарова. - Для любителей активного времяпрепровождения в этом сезоне стартует новый дистанционный проект "Олимпиада дворовых игр", участники которой смогут посоревноваться за звание лучшего в таких играх, как "Казаки-разбойники", "Лапта", "Квадрат", "Классики". Ребятам, которым близка тема экологии, понравится проект "ЭкоТимуровцы". Он поможет найти единомышленников тем, кто стремится сделать нашу планету чище, любит ухаживать за животными и желает узнать, как правильно это делать".

Любителям истории и культуры подойдет онлайн-проект "Познай Беларусь". Его участников ждут шесть месяцев погружения в историю, традиции, природу родного края. "Для тех, кто мечтает ворваться в сферу IT, стать крутым блогером, фотографом или тиктокером, в январе 2021 года стартует уникальный образовательный проект Pro-Media, где ребята научатся создавать контент, продвигать его и работать со своей аудиторией. Не забыли мы и про самых маленьких членов организации - октябрят. Их ожидает конкурс октябрятских групп "Суперзвездочка". Команды подготовят визитки "Маленькие звездочки", пройдут IQ-прокачку, проявят свои таланты в творческом домашнем задании", - отметила председатель ЦС БРПО.

Для того чтобы стать участником любого из этих проектов, необходимо пройти регистрацию на сайте организации.-0-