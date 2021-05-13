БРПО отпразднует 19 мая День пионерской дружбы

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская республиканская пионерская организация отпразднует 19 мая День пионерской дружбы, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета БРПО Александра Гончарова.

"Символично, что мероприятия начнутся с возложения цветов к памятнику пионеру-герою Марату Казею. А самым ярким событием обещает стать двухдневный финал II Республиканского конкурса октябрятских групп "Суперзвездочка", который впервые стартовал в ноябре прошлого года и объединил около 10 тыс. октябрят. 7 команд со всей республики сразятся в творческих и интеллектуальных состязаниях за звание победителя", - рассказала Александра Гончарова.

По ее словам, к празднованию Дня пионерской дружбы присоединятся все регионы страны. Так, на Брестском полигоне пройдет областной этап военизированной игры "Зарница". В Столине ребят ожидает увлекательная квест-игра "Дружба пионерская". В Барановичском районе активисты движения смогут принять участие в пионерском драник-фесте.

Гомельская область предлагает поучаствовать в конкурсе интернет-поздравлений "С Днем пионерской дружбы!", в фестивале "Пионерия - заветная страна!" (Добруш), а в Жлобинском районе лучшие пионеры дадут старт большой игре "Вогнік-фэст".

В Гродненской области 19 мая пройдет СМС-волна "С Днем пионерской дружбы!", а в официальном аккаунте "ВКонтакте" "БРПО Гродненская область" можно будет принять участие в проекте "Празднуй по-пионерски", где организаторы подготовят чек-листы с тематическими праздничными заданиями.

В Могилевской области старт празднованию положит областная акция "Салют пионерскому пополнению". А все дружины региона объединит областная акция "Пионеры умеют дружить".

Минский областной совет приглашает всех 28 мая в историко-культурный комплекс "Линия Сталина" на праздник пионерской дружбы "Равнение на Пионерию!". В мероприятии примут участие 350 самых активных октябрят и пионеров Минской области, которые являются победителями и призерами районных (городских), областных и республиканских конкурсов, активисты тимуровского движения, взрослые лидеры, ветераны пионерского движения.

"В столице ребят ожидают масштабные торжественные приемы в ряды организации с игровыми программами и интерактивными площадками. А все желающие смогут присоединится к инстачелленджу #вызовпринят_пионер", - добавила Александра Гончарова.-0-