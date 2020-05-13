13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. БРПО отпразднует День пионерской дружбы 19 мая онлайн, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации Александра Гончарова.

"Мероприятия ко Дню пионерской дружбы пройдут по всей республике. Областные и Минский городской советы подготовили всевозможные активности, которые в этом году в большинстве своем пройдут онлайн в официальной группе "ВКонтакте". Точечно в регионах состоятся вступления в ряды БРПО", - рассказала Александра Гончарова.

Пинский районный совет БРПО проведет виртуальную эстафету "Пионерские искры". Ребятам необходимо будет создать видео на тему "Я пионер и этим горжусь" и разместить под хештегом #ПионерскиеИскры. Витебская областная организация подготовила фотоконкурс "Я люблю БРПО" и онлайн-проект "Лидеры БРПО", который соберет представителей детской областной палаты. Гомельская областная организация проведет информационный марафон и прямые эфиры на тему развития детского движения. Гродненский областной совет готовит онлайн-квест дружин "Дружная пионерская IQ-прокачка". Могилевский облсовет БРПО проведет онлайн-экскурсии по пионерским комнатам Кричевского районного совета.

В Минской области День пионерской дружбы объединит более 300 человек в проекте "Делаем добро вместе". Его откроет видеопоздравление от всех районных советов региона. Ребят ожидает также интерактивный флешмоб "Спяваем разам" - совместное исполнение гимна пионерской организации области. Представители Минского городского совета проведут челлендж в пионерском TikTok.

"Центральный совет БРПО 19 мая проведет финальную игру "По следам Победы". В онлайн-квесте примут участие победители областных и минского городского этапов. Игра пройдет в дистанционном формате и соберет октябрят и пионеров. Завершающим аккордом празднований станет создание виртуального альбома пионерской дружбы", - отметила Александра Гончарова.-0-