БРПО подвела итоги конкурса малых грантов

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республиканском доме молодежи подвели итоги конкурса малых грантов, организатором которого выступила Белорусская республиканская пионерская организация, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета БРПО Александра Гончарова.

"Конкурс проходит второй год подряд и помогает найти, а потом и реализовать нестандартные социально значимые проекты самых активных и инициативных мальчишек и девчонок страны. В этом году на республиканский этап были отобраны более 30 номинантов на получение гранта. При выборе победителя экспертное жюри ориентировалось на новые векторы развития организации, проекты экологической и волонтерской направленности", - рассказала Александра Гончарова.

Обладателем гранта 2020 года стал Стародорожский центр детского творчества "Светлица" имени И.Н.Стасевича с проектом "Галстук - это тренд!".

Жюри, в состав которого вошли представители Министерства образования, редакции газеты "Переходный возраст", ассоциации клубов ЮНЕСКО, также решили отметить и поощрить следующие проекты: "Октябрятский квартал" средней школы №18 Барани, "Сохраним планету для себя" гимназии №1 Орши, "Большая пионерская игра" Добрушского районного центра дополнительного образования, "Детская велодорожка" Пуховичской средней школы, творческий проект по созданию мультфильма "Тимуровское движение" из серии "Пионерские истории" гимназии №31 Минска.-0-