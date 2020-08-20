БРПО приглашает ребят к участию в онлайн-проекте "Снова в школу"

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии учебного года Белорусская республиканская пионерская организация 24 августа дает старт онлайн-проекту "Снова в школу", сообщила корреспонденту БЕЛТА координатор проекта, руководитель научно-методического центра Центрального совета БРПО Александра Мазура.

"Участниками проекта станут ребята 7-13 лет со всей республики. Ежедневно в группе "БРПО - территория детства" в социальной сети "ВКонтакте" будет публиковаться тематический кейс (математический, географический, филологический, спортивный, исторический) с заданиями разной степени сложности. Это позволит участникам подготовиться к школе, освежить знания по тем или иным предметам, весело и с пользой провести время. За выполнение каждого задания участники будут получать баллы в зависимости от его уровня. Однако для того, чтобы сохранить полученные баллы, необходимо выполнить все задания дня", - рассказала Александра Мазура.

По ее словам, трех лучших участников, набравших наибольшее количество баллов за 5 дней проекта, ожидает приятный сюрприз. "Они получат портфель с необходимыми школьными принадлежностями и промопродукцией организации к 1 сентября", - добавила координатор проекта.-0-