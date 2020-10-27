БРПО приглашает школьников поучаствовать в осеннем онлайн-марафоне

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская республиканская пионерская организация в дни осенних каникул дает старт осеннему онлайн-марафону, участие в котором могут принять все школьники страны, сообщила корреспонденту БЕЛТА координатор проекта, руководитель научно-методического центра Центрального совета БРПО Александра Мазура.

"Участников марафона ожидают шесть дней логических головоломок, творческих экспериментов и, конечно же, полное погружение в уютную атмосферу осени. Ежедневно ребята будут получать небольшое задание, выполнив которое они смогут получить подсказку. Благодаря этим подсказкам самые внимательные и активные смогут выполнить условия последнего задания, возможно, даже стать победителями проекта", - рассказала Александра Мазура.

Выбирать призеров марафона будут члены Центральной детской палаты Белорусской республиканской пионерской организации методом голосования. Самые креативные ребята получат осенний промобокс от детской организации.

Чтобы стать участником проекта, достаточно подписаться на рассылку "Осенний марафон" в группе "БРПО - территория детства" во "ВКонтакте". "Напомним, что команда БРПО рекомендует ребятам не посещать массовые мероприятия, а с пользой и интересно провести каникулы дома", - добавила Александра Мазура.-0-