БРПО проводит среди школьников тимуровскую игру "ДобраДел"

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская республиканская пионерская организация проводит среди школьников тимуровскую игру "ДобраДел", сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета БРПО Александра Гончарова.

"Игра направлена на популяризацию тимуровского движения. Для участия в ней зарегистрировались 1388 школ. Как и во многих проектах пионерской организации, мы предлагаем готовый продукт для реализации на нескольких уровнях. Сейчас ребята начали играть в дружинах, затем игра перейдет на уровень районов (декабрь-февраль), областей (март-май), а после участников ждет финал с награждением лучших тимуровских отрядов", - рассказала Александра Гончарова. Финальная игра состоится в день 30-летия БРПО, 13 сентября 2020 года.

Задания подготовлены с учетом возрастных особенностей ребят. "Первый пакет заданий разработан для октябрят (7-10 лет), второй - для пионеров (10-14 лет). Сюжетная линия заданий построена на основе повести Аркадия Гайдара "Тимур и его команда". Ребятам предлагается почитать книгу и выполнить определенные поручения", - отметила председатель пионерской организации.-0-